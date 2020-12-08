Москва, , 17:20 — REGNUM Чтобы ограничить инфляцию, Банк России может даже повысить ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость об оттоке средств с рублевых депозитов в российских банках.

«Отток средств из кредитных учреждений вполне объясним — Центральный банк в целях поддержки промышленности проводит политику «дешевых денег», и ключевая ставка находится на историческом минимуме за последние десять лет. Это приводит к снижению процентов по вкладам, ведь ключевая ставка служит ориентиром для определения процентов по вкладам, которые, как правило, ниже самой ставки, — сказал Ковригин. — Денежные средства со вкладов уходят частично на рынок, что поддерживает производство. Часть средств перемещается в более рисковые для вложения инструменты — акции, которые также при низкой ключевой ставке чаще всего в долгосрочной перспективе укрепляются».

Как подчеркнул Ковригин, рассчитывать на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ не стоит.

«Чтобы ограничить инфляцию, ЦБ может даже повысить ставку. Это приведет к уменьшению оттока и даже к возвращению части вкладов. Сам по себе отток в таких объемах для экономики в целом не опасен. ЦБ необходимо соблюдать баланс разных форм денег — наличности, на счетах в банках, в виде ценных бумаг, — сказал Ковригин. — Опасным представляется только лавинообразный отток, который обычно бывает в условиях паники. Такой отток денег влечет за собой разрушение банковской системы и экономики в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что ставки по депозитным вкладам в России останутся низкими в ближайшие три года.

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