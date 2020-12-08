Москва, , 17:14 — REGNUM Начало нового 2021 года застанет большее количество жителей РФ на родине без надежд посетить теплые и отдаленные страны, а это позволит поддержать объемы внутреннего потребления по отношению к аналогичным показателям 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что примерно половина жителей РФ, работающих в дистанционном режиме, сократили свои траты почти на треть.

«Все, кто перешел на дистанционный режим, готовы подтвердить факт снижения трат. Причем трат как денег, так и калорий. Раньше сам не замечал, сколько денег уходит на кофе в офисе, обед и дорогу. Оказывается, это заметная сумма семейного бюджета. Вряд ли, конечно, эти траты составляют 30% дохода, но снижение физической активности приводит к снижению трат на питание. Хотя у многих возникает ощущение, что на удалёнке «холодильник преследует тебя» и не оставляет в покое», — сказал Ордов.

По его словам, сокращение трат может сформировать отложенный спрос, который проявится в новогодних тратах, но надежд на это мало.

«Черная пятница уже показала снижение активности процентов на 10−20%, и, возможно, предновогодние расходы сократятся даже на большую сумму, так как дистанционное общение не предполагает обмен подарками в такой активной форме, — добавил Ордов. — Однако начало нового 2021 года застанет большее количество жителей РФ на родине без надежд посетить теплые и отдаленные страны, а это позволит поддержать объемы внутреннего потребления по отношению к аналогичным показателям 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что в 2020 году только ритейл и IT-компании могут по настоящему надеяться на закрытие финансового года в «зеленой» зоне.

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