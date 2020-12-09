Москва, , 05:28 — REGNUM Наличные рубли в российском обороте сначала выросли в количестве, а потом немножко исчезли. Где спряталась наличность, пыталась разобраться обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалисты по учету денег грешат на население, мол, напуганное коронакризисом, население деньги в банкоматах сняло и держит в запасе. Аналитики Сбербанка связывают с этим явлением рост теневого сектора. Ограничения в торговле, которые должны были прекратить излишнее общение продавца и покупателя, вместо прекращения торговли, перевели ее в режим оплаты наличными. Те же аналитики утверждают, что за период апрель-июнь 2020 года до 8% выручки компаний оказалось не раскрыто.

Тем не менее, сокращение наличных в обороте объективно есть и эксперты уже начали ломать копья над вопросом — это сокращение будет носить временный характер и смениться новым наплывом или же нет. В последнем случае придется переходить к операции по «выманиванию» этих средств, зависших у населения. Есть только три основных способа это сделать. Каковы же они? Читайте статью Галины Смирновой «Наличность сократилась в ноябре, но пребывает в тренде».