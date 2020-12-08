Киев, , 17:06 — REGNUM В ноябре 2020 года на Украине были произведены 638 автотранспортных средств, сообщила 8 декабря ассоциация автопроизводителей «Укравтопром».

Согласно источнику, сейчас производство автомобилей было почти на 25% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года,

В частности, в ноябре было выпущено 545 единиц легковых автомобилей, что на 24% больше, чем в ноябре 2019 года, но на 10% меньше, чем в октябре 2020 года. На заводе «Еврокар» в Закарпатье были собраны 311 автомобилей, на Запорожском автозаводе — 234 машины.

Также в ноябре на Украине были выпущены 9 коммерческих автомобилей и 84 автобуса.

В целом, в январе-ноябре 2020 г. на Украине были произведены 4429 автотранспортных средств, что на 34% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

ИА REGNUM напоминает, что с сентября нынешнего года Запорожский автомобилестроительный завод начал производство производства автомобилей Groupe Renault. Сообщается, что серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводеЗАЗ из машинокомплектов, которые поставляются с московского завода группы Renault.