Лондон, , 16:58 — REGNUM Великобритания, Норвегия и Исландия подписали соглашение о непрерывности торговли, 8 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению, соглашение является временным и будет действовать до завершения переговоров по трехстороннему соглашению о свободной торговле, которое должно вступить в силу в 2021 году.

По соглашению большая часть торговли товарами между странами останется бестарифной. Годовой товарооборот между Великобританией, Норвегией и Исландией составляет около $25 млрд.

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