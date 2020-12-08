Москва, , 16:58 — REGNUM На фоне резкого скачка безработицы в России разговоры об упрощении процедуры въезда для мигрантов выглядят странно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующее высказывание руководителя ТПП РФ.

«Возможно, дефицит высококвалифицированных кадров невозможно восполнить в краткосрочном периоде за счет переподготовки и мобилизации внутренних трудовых ресурсов, но для этого у нас остается рыночный механизм регулирования, — сказал Ордов. — Высококвалифицированные кадры имеют высокую зарплату и способны обеспечить высокий доход для работодателя, а значит, можно для таких сотрудников ввести соответствующий сбор и налоговые ставки с фонда оплаты труда».

Как пояснил Ордов, если трудовой мигрант действительно высококвалифицированный и незаменим, то пусть общество получает дополнительные налоговые поступления от работодателя, которые могут помочь решить проблему безработицы и переквалификации российского гражданина.

«Это может автоматически решить проблему злоупотреблений в этой сфере и не станет препятствием для бизнеса, который порой очень нуждается в редких и высокопрофессиональных специалистах», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что российское государство должно заботиться о собственных гражданах, а не о жителях республик, которые раньше были частью Советского Союза.

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