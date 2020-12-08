Москва, , 16:57 — REGNUM Программу льготных ипотечных кредитов в России следует распространить также на вторичное жилье. Об этом 8 декабря заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Совфеда по финансовым рынкам.

«Есть и определённые риски: наблюдающийся рост цен на жильё может съесть существенную часть помощи семьям. К тому же сформировался заметный разрыв между ценами на первичное и вторичное жильё», — заявила Матвиенко.

«Поэтому надо подумать над мерами поддержки не только через прямое субсидирование процентной ставки, но и через целевое субсидирование в том числе вторичного жилья, низкомаржинальных проектов», — указала она.

Матвиенко также отметила необходимость совершенствования «цифровой ипотеки» — в частности, инструмента электронных закладных.

По её словам, запущенная весной 2020 года программа ипотеки под 6,5% годовых для нового жилья зарекомендовала себя как мера эффективная и с социальной, и с экономической точки зрения.

«С одной стороны, сотни тысяч семей улучшают свои жилищные условия, с другой стороны — строительная отрасль преодолевает более успешно негативные последствия пандемии», — отметила Матвиенко.