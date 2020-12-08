Москва, , 16:48 — REGNUM Анализируя структуру ВВП России, можно прийти к выводу, что банковский сектор — один из немногих, кто в 2020 году внес положительный вклад в ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Но это не совсем заслуга банков, а скорее результат работы ЦБ РФ. Меры поддержки оказались эффективными и, может быть, даже чрезмерными, — сказал Ордов. — Финансовой помощью экономике со стороны государства и мерами поддержки со стороны Банка России удалось купировать зарождавшийся кризис неплатежей и роста просрочек по кредитам. Сделано это было в надежде на то, что за последние 50 лет острая фаза кризиса не длилась в среднем более семи месяцев, поэтому и наш кризис не продлится дольше, а значит, надо перетерпеть».

Но теперь, как пояснил Ордов, очевидно, что кризис принимает затяжной характер, а ожидаемое восстановление экономики в 2021 году не позволит даже вернуться к уровням начала 2020 года.

«Это создает риски для банковского сектора как наиболее чувствительного к падению уровня доходов населения и корпоративного сектора», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что российские банки, скорее всего, будут требовать от ЦБ РФ пролонгации регуляторных послаблений.

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