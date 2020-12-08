Москва, , 16:47 — REGNUM Ставки по депозитным вкладам в России останутся низкими в ближайшие три года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«ЦБ РФ заявил о возможности сохранения мягкой денежно-кредитной политики до 2023 года, поэтому ставки в ближайшие три года останутся низкими. Реальные доходы населения могут до этого момента не восстановиться до докризисного уровня, да и их рост будет минимальным, — сказал Ордов. — Рост инфляции, включая продовольственную, явно не располагает граждан к открытию и пополнению банковских депозитов под столь низкие ставки. Все это создает предпосылки для продолжения сокращения банковских депозитов населения».

Но у депозитов, как пояснил Ордов, остается единственное преимущество — легкость открытия и закрытия, а также доступность и сохранность средств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что классические банки стали динозаврами финансового мира и, возможно, скоро начнут вымирать.

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