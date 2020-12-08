Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM Более 1,3 млн рублей направят из бюджета Ростовской области на оснащение провизорных коек в отделении центральной больницы в городе Гуково. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 8 декабря.

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Средства будут направлены на закупку медикаментов и мебели. В настоящее время коечный фонд увеличен с 28 до 40 единиц. Это связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

ИА REGNUM сообщало, что расходы Ростовской области на борьбу с пандемией и её последствиями составили 16 млрд рублей. Средства были направлены, в том числе, на оснащение лечебных учреждений необходимым оборудованием, обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты, пациентов — лекарственными препаратами.

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