Варшава, , 16:41 — REGNUM Переговоры стран ЕС по бюджету на ближайшие годы могут растянуться на несколько месяцев, сообщил 8 декабря журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Комментируя итоги саммита ЕС, Моравецкий сказал, что «может понадобиться очередной саммит».

Моравецкий «Мы готовимся к возможным долгим месяцам переговоров. Возможно, понадобится временный бюджет».

Напомним, Варшава, как и Будапешт, выступили противниками нового бюджетного плана Евросоюза в размере €1 074,3 млрд. Речь идёт о бюджете на 2021−2027 гг. Также они были против внебюджетного фонда восстановления экономики стран ЕС в размере €750 млрд.

Тем самым Польша и Венгрия выразили протест против решения запустить с будущего года механизм контроля за соблюдением принципа верховенства права в странах Евросоюза. Варшава и Будапешт против, чтобы ассигнования из бюджета ЕС распределялись по странам с учётом «соблюдения принципа верховенства права».

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