Москва, , 16:39 — REGNUM Классические банки стали динозаврами финансового мира и, возможно, скоро начнут вымирать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Закрытие депозитов в банках принимает масштабный и необратимый характер. Падение ставок по рублевым депозитам и их фактически обнуление по валютным на фоне общего падения доверия к банковскому сектору приводит к серьезному оттоку средств населения из банков. А что мы хотели, если Сбербанк решил упростить свой логотип, потеряв в названии слово «банк», и теперь в нем присутствует только «Сбер». Это тренд цифровой эпохи. Финтех-компании уже сегодня готовы оказывать весь спектр финансовых услуг, заменив банки на этом рынке», — сказал Ордов.

По его словам, кредитным организациям угрожает вымирание именно по причине утраты эффективности и функциональности в современных цифровых децентрализованных экономических процессах.

«Привлекать депозиты под 4%, а выдавать тем же физическим лицам кредиты под 15% стало нонсенсом и явно завышенным спредом, но не для банковского сектора, а в секторе новых финтех-компаний. Возможно мы являемся свидетелями начала вымирания этих динозавров финансового мира, которыми безусловно стали классические банки», — предположил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что для российских банков отток средств с депозитов может иметь неприятные последствия в долгосрочной перспективе.

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