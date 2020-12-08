Киев, , 16:36 — REGNUM В настоящий момент минфин Украины «очень зависим» от внешних кредитных ресурсов, заявил в ходе конференции 8 декабря министр финансов страны Сергей Марченко.

Министр отметил, что речь идет в первую очередь о кредитных ресурсах МВФ, а также о макрофинансовой кредитной поддержке Украины и кредитовании от Всемирного банка.

«Все другие частные институциональные инвесторы смотрят, есть ли у нас программа МВФ… Наличие программы означает меньшую процентную ставку и больше возможностей для заимствований… Конечно, нам не хотелось бы таким образом быть зависимыми от внешних источников заимствований — но имеем то, что имеем. В этой ситуации мы вынуждены рассматривать разные варианты и комбинации», — призвал Марченко.

ИА REGNUM напоминает — ранее предполагалось, что Украина до конца года получит несколько траншей кредита МВФ по действующей сейчас программе, которую стороны согласовали в июне. Однако сейчас отношения Киева и Фонда оказались «на паузе» — формально из-за решения конституционного суда, который отменил часть антикоррупционной реформы. В правительстве Украины заявляли, что лучшим вариантом будет до конца года согласовать дату визита миссии в Киев, по итогам которой возможно возможно начать разговор о выделении следующего транша.