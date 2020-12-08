Москва, , 16:29 — REGNUM Российское государство должно заботиться о собственных гражданах, а не о жителях республик, которые раньше были частью Советского Союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Российское государство должно заботиться о своих гражданах. Советского Союза больше нет. И Киргизия, Таджикистан, Узбекистан являются суверенными государствами. Если, скажем, народ Киргизии не решает свои проблемы и не может решить, то это не наша забота, — сказал Делягин. — Мы должны уважать суверенитет Киргизии. В сегодняшней ситуации уважение суверенитета Киргизии — это визовый режим. Причем очень жесткий. Со всей Средней Азией как зоной социального бедствия. Если Средняя Азия захочет отказаться от суверенитета и восстановить нечто вроде СССР, то пожалуйста».

Как пояснил Делягин, визовый режим должен быть до тех, пока РФ совместно с местными элитами не обеспечит нормализации ситуации на этих постсоветских территориях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему жителям РФ не нужно, чтобы власти страны упрощали въезд в Россию трудовых мигрантов.

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