Москва, , 16:06 — REGNUM Гражданам России не надо, чтобы власти страны упрощали въезд в РФ трудовых мигрантов, но это надо бизнесу, который привык работать с рабами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что глава ТПП РФ призвал правительство России упростить въезд в страну трудовых мигрантов.

«Нам это не надо как гражданам России. А вот бизнесу нужны рабы, и бизнес привык работать с рабами. Он привык экономить и управлять людьми через диаспоры. Ему удобнее в рабовладельческом обществе, и он хочет его укрепления. И даже блатной феодализм для него слишком сложен, — посетовал Делягин. — А государство уничтожает в РФ цивилизацию всеми силами. Оно уничтожило специалистов. А для того, чтобы готовить специалистов, надо отменять ЕГЭ, чтобы дети были способны что-то понимать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против упрощения въезда в РФ трудовых мигрантов выступил экономист Алексей Зубец.

Читайте ранее в этом сюжете: Мигранты из бывшего СССР всё чаще едут не в Россию — экономист

Читайте развитие сюжета: Михаил Делягин призвал ввести жесткий визовый режим с Киргизией