Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, утром цены на нефть достаточно сильно падали, но к середине дня падение начало замедляться и сменилось разнонаправленной динамикой разных эталонных сортов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена на нефть марки Brent уже немного повышалась на 0,02%, до $48,56 за баррель, а цена WTI, наоборот, немного падала на 0,04%, до $45,65 за баррель.

Рынок, с одной стороны, всё ещё опасается избытка предложения, с другой — новости о том, что в США и Великобритании уже зарегистрированы вакцины от COVID-19 создают позитивный фон.

В Кремле сегодня анонсировали обсуждение параметров сделки ОПЕК+ на заседании правительства РФ 9 декабря.

Так что не исключено, что по итогам заседания появятся какие-либо важные даже для мирового нефтяного рынка новости.

Цена Brent пока не спешит выходить из коридора в $48−49,8 за баррель. А на сегодня прогноз коридора цены Brent составляет снова $48−49 за баррель», — считает эксперт.

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