Тюмень, , 15:58 — REGNUM В Тюменской области в ноябре число открытых вакансий увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом сообщает платформа по поиску работы и кадров hh.ru.

Большинство вакансий в регионе приходится на сферу продаж — 26% от общего числа, 17% — строительные специальности, 14% — рабочие. На одну вакансию в здравоохранении в среднем приходится по 1,5 резюме.

Тяжелее всего трудоустроиться в Тюменской области начинающим специалистам, бухгалтерам и специалистам по добыче сырья. В целом по региону на одну вакансию претендуют почти семь человек.