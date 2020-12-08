Москва, , 15:55 — REGNUM Экспорт предприятий Москвы в страны Европы в 2020 году увеличился в два раза. Об этом 8 декабря сообщает телеграм-канал «Экономика Москвы», который ведёт Комплекс экономической политики столицы.

«Объём несырьевого неэнергетического экспорта в Европу за девять месяцев 2020 года составил $15,3 млрд», — говорится в информации.

Основная часть поставок пришлась на страны Западной Европы — $11,7 млрд, в них экспорт вырос на 218,8%. Активный рост показали электроника, фармацевтика и косметика. Авторы канала отмечают, что результаты достигнуты в условиях пандемии коронавируса.