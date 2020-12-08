Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль вернулся к укреплению 8 декабря. Здесь есть и повод обратить внимание на риск, и более-менее нейтральная в цене нефть, и отсутствие ярко выраженного негатива, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Однако на самом деле, с фундаментальной точки зрения «россиянин» слишком дорогой, неадекватно крепкий в сложившейся ситуации, и это видно невооружённым глазом.

Доллар США сегодня днем торгуется по 73,31 руб. и может пока оставаться в границах 73,15−74,00 руб. Евро стоит 88,80 руб., курс евро далеко отошел от проторгованного диапазона 90−92 руб.

Но эти рамки оставим пока актуальными, потому что не случилось ничего, что могло бы поставить под сомнение устойчивость европейской валюты.

Для российской экономики по-прежнему комфортным торговым диапазоном по доллару остаются рамки 76−77 рублей», — считает эксперт.

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