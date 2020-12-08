Уфа, , 15:53 — REGNUM Вопрос внедрения «халяльной ипотеки» в России обсуждался на Международной недели бизнеса — 2020 (МНБ) в Уфе. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, «Халяльная» или разрешенная ипотека подразумевает под собой финансирование на покупку недвижимости по нормам шариата: на ссуду накладывается не процент, а наценка, которая определяется между себестоимостью товара и ценой его продажи.

Отмечается, что «халяль-экономика» является одной из самых быстро растущих в мире. Поэтому развитие «халяль-индустрии» может принести большую экономическую пользу как Башкирии, так и России. При Духовном управлении мусульман Башкирии был создан Центр развития индустрии халяль.

По словам председателя Духовного управления мусульман Башкирии Айнура хазрата Биргалина, халяль-продукцию используют не только мусульмане, но и люди других вероисповеданий. Центр сертификации по стандарту «Халяль» работает на базе Торгово-промышленной палаты Башкирии.

Отмечается, что с лета 2020 года правительство республики утвердило дорожную карту по продвижению халяль-индустрии на международные рынки. Сейчас в Башкирии порядка одной тысячи предприятий могут осуществлять экспорт своей продукции под маркой «Халяль».

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