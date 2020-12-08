Москва, , 15:48 — REGNUM Российские банки, скорее всего, будут требовать от ЦБ РФ пролонгации регуляторных послаблений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы, рассуждая о будущем российского банковского сектора.

«В новом 2021 году банки столкнутся с последствиями решений, принятыми ЦБ, а именно поддержанием экономики. ЦБ для этого снижал ключевую ставку, и чистая процентная маржа сужалась. Соответственно, выдача кредитов под низкие ставки приведет к падению доходов банков и снижению рентабельности, — сказал экономист. — Если по итогам 2020 года чистая прибыль сектора составит 1−1,2 трлн рублей, то в 2021 году сильного падения уже не стоит ждать, если ЦБ пролонгирует меры поддержки банков. Сами банки также уже приняли ряд мер для предотвращения серьезных убытков. Банки, скорее всего, будут требовать от ЦБ пролонгации регуляторных послаблений. Разрешение не создавать отложенные резервы поможет банкам более гибко пользоваться активами и частично компенсировать падение прибыли».

Как подчеркнул Алиев, банковская система РФ пока в целом устойчива и у нее есть достаточный запас финансовой прочности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил о том, что Центральный банк РФ не даст упасть российским системообразующим банкам.