Москва, , 15:45 — REGNUM В 2020 году только ритейл и IT-компании могут по настоящему надеяться на закрытие финансового года в «зеленой» зоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала итоги исследования, проведенного «Райффайзенбанком», которое показало, что больше 50% жителей РФ занятых в дистанционном режиме, снизили траты на 30%.

«Безусловно, предновогодние траты будут: население в любом случае будет стараться подготовиться к новогоднему празднику, купить подарки близким, родным, друзьям. Другой вопрос, что на удаленной работе трат становится действительно гораздо меньше, даже с точки зрения практических вещей, как, например, смена одежды, — сказала Новикова. — В обычное время после больших праздников траты населения снижались, и потребительская жизнь затихала на какой-то период».

В этом году, как полагает Новикова, данный период может оказаться еще более чувствительным для компаний, если принять во внимание непростую ситуацию на рынке труда и в экономике.

«Учитывая цикличность экономики, в этом году ждать потребительского бума не стоит, только ритейл и IT компании могут по-настоящему надеяться на закрытие финансового года в зеленой зоне», — сказала Новикова.

Напомним, что по данным «Райффайзенбанка» примерно для 15% жителей РФ удаленная работа стала постоянной, еще 30% будут работать так в течение нескольких месяцев.