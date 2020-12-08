Париж, , 15:43 — REGNUM В ноябре 2020 года во Франции резко подскочили продажи электромобилей на фоне общего спада реализации на авторынке. Об этом сообщает Avere-France.

Так, по итогам прошлого месяца на французском авторынке было продано на 23% меньше автомобилей, чем год назад. При этом реализация электрических и подключаемых гибридных моделей выросла на 221%, заняв 12% рынка. Всего в ноябре было продано во Франции почти 20 тыс. электрокаров.

Большая часть продаж электромобилей в ноябре во Франции пришлась на модель Renault Zoe. За месяц обладателем этой модели стал 9 601 человек. При этом продажи Renault Zoe в ноябре 2020 года выросли на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в рейтинг самых продаваемых во Франции электрифицированных автомобилей вошли в ноябре: Peugeot e-208 (1258 шт.), Volkswagen e-Up (520 шт.), Tesla Model 3 (501 шт.) и Volkswagen ID.3 (497 шт.).

С января по ноябрь 2020 года на французском авторынке было продано 157 480 моделей, оснащенных электродвигателем.

Напомним, по итогам ноября 2020 года во Франции было продано 162 170 новых легковых автомобилей (легковые и легкие коммерческие автомобили до 5,1 т) — на 22,89% меньше, чем в ноябре 2019 года.

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