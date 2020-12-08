Сеул, , 15:30 — REGNUM Компания Hyundai планирует отозвать 50 864 электромобиля Kona и автомобилей на топливных элементах Nexo в Южной Корее из-за неисправности в электронных тормозных системах. Об этом сообщает 8 декабря Reuters со ссылкой на южнокорейское министерство транспорта.

В сообщении говорится, что тормозные системы автомобилей могут не работать из-за проблем с программным обеспечением. При этом не сообщается может ли эта неисправность привести к авариям.

Отмечается, что электрокары Kona являются одними из самых продаваемых электромобилей в Европе.

В Южной Корее под отзыв попадают 40 000 электрических и гибридных электромобилей Kona, произведенных в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года, а также 10 138 внедорожников Nexo на топливных элементах, произведенных в период с января 2018 года по ноябрь 2020 года.

Компания Kia Motors также планирует отозвать 1895 электромобилей Soul из-за аналогичной проблемы.

Ранее компании Hyundai и Kia были оштрафованы в США на сумму 210 млн долларов из-за проблем с двигателями.

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