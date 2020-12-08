Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Руководство Азиатского банка развития (АБР) утвердило выделение кредита Грузии в размере $70 млн на развитие системы профессионального образования страны. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба АБР.

«Программа поможет развить навыки и улучшить возможности трудоустройства выпускников в Грузии, увеличит шансы найти хорошо оплачиваемую работу и увеличить доход», — приводит пресс-служба слова директора отдела социального сектора Департамента Центральной и Западной Азии АБР Рие Хираока.

Он также подчеркнул, что развитие профобразования в Грузии поможет сократить уровень безработицы и положительно повлияет на рост производительности труда в стране. Поддержанная АБР программа включает повышение затрат на систему профобразования в стране и на увеличение зарплат преподавателей. Также на полученные средства будет профинансировано создание двух «центров инновационных навыков» в существующих профучилищах в Кутаиси и Телави.

Стоит отметить, что к концу текущего года внешний долг Грузии, по прогнозу правительства, достигнет $7,3 млрд, что будет составлять 58% от ВВП. По грузинскому законодательству, внешний госдолг государства не должен превышать 60% от ВВП.

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