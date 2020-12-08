Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM Первая инфекционная больница в Ростовской области, строительство которой ведётся в Первомайском районе Ростова-на-Дону, получит 750 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение лечебного учреждения необходимым оборудованием. Об этом в ходе заседания Заксобрания региона сообщила заместитель донского губернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

«На 2021 год также запланированы расходы на оснащение строящейся новой инфекционной больницы в объёме 750 млн рублей», — отметила Федотова.

ИА REGNUM сообщало, что на строительство первой в регионе инфекционной больницы было выделено около 2 млрд 657 млн рублей. В настоящее время на стройплощадке трудятся минимум 800 человек и задействовано более 70 единиц спецтехники. Первых пациентов лечебное учреждение примет в первом полугодии 2021 года.

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