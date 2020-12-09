Москва, , 00:12 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле считают успешной реализуемую в России программу импортозамещения, подчеркнув, что на 100% все свое не производит ни одна страна, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Ну что же, раз всё удалось, значит, пора отменить эмбарго на продукты и открыть рынок для честной конкуренции. Не так ли?», — написал пользователь под псевдонимом «Ксандер Кейдж».

Многие комментаторы отметили, что успехи России в сфере импортозамещения действительно имеются, но у граждан возникает вопрос по поводу цен на отечественные аналоги зарубежных продуктов.

«Если нормальная говядина стала стоить от 500 рублей и позволить себе ее могут не все, поэтому на прилавках она лежит, то «да», рынок говядиной в стране обеспечен», — пишет пользователь Komarov.

Некоторые отметили, что не во всех областях, которые были импортозамещены, наблюдается качество, схожее с тем, которое, в своих продуктах, предлагают страны Запада.

«Я как поклонник сыра могу сказать, что импортозамещение в сырной отрасли ничего не добились. Делать те сыры, которые делает Европа мы так и не научились. Больше 80% рынка это незрелые сыры, приготовленные, в большинстве своём, без необходимой рецептуры и с ужасными ингредиентами. При всём этом есть небольшие конторы, которые научились делать свои почти как там, но тут главный момент — цена. Наш вкусный импортозамещеный сыр стоит чуточку дешевле, чем тот же из Европы, от людей которые могут его доставить», — написал пользователь Валдис.

Ряд пользователей указал на то, что на данный момент в российских магазинах наблюдается наличие товаров с сомнительным происхождением.

«На полках сейчас откровенный контрафакт и никто не проверяет качество. Не говоря уже о том, что в каждой пачке или пакете недовес. К примеру, сахар вместо 1 кг — 960−970гр, мука вместо 1 кг — 950−960 гр. И так во всех продуктах», — поделился Иван С.

Напомним, 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают успешной реализуемую в России программу импортозамещения, подчеркнув, что на 100% все свое не производит ни одна страна.