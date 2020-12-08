Москва, , 15:14 — REGNUM США и страны Персидского залива привлекают все больше трудовых мигрантов из государств бывшего Советского Союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«По мере распада и развала центральноазиатских государств, которые почти все слабые, интерес их жителей к миграции в РФ вырастет. Но не только в РФ. Там (в Туркестане — прим. ИА REGNUM) уже выросло не одно поколение тех, для кого Россия не является исторической родиной. У них нет никаких сентиментальных чувств по отношению к РФ. Все меньше людей там говорит по-русски. И они готовы мигрировать не только в Россию, но и по всему миру, — сказал Зубец. — И одним из приоритетных направлений для них могут стать США. Узбекская диаспора в США довольно большая. Их там много».

Кроме США, как пояснил Зубец, трудовые мигранты все больше интереса проявляют к Саудовской Аравии.

«Россия, слава богу, перестает быть единственной точкой протяжения мигрантов из государств. Монархии Персидского залива привлекают большое количество именно мусульманской рабочей силы. А это тоже положительный фактор для нашей страны», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец пояснил, что Россия должна защищать свои интересы, создавая дополнительные барьеры, мешающие привлечению дешевой иностранной рабочей силы.

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