Москва, , 15:10 — REGNUM Россия должна защищать свои интересы, создавая дополнительные барьеры, мешающие привлечению дешевой иностранной рабочей силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«После завершения пандемии рост трудовой миграции в Россию увеличится. Мы видим на примере Киргизии, что ситуация там ухудшается. Переворот был неспроста. Экономика трещит по швам, — сказал Зубец. — Но эти государства откололись от СССР в 1991 году. И с 1991 года это самостоятельные государства. И Россия не обязана решать их проблемы за собственный счет. СССР уже нет почти 30 лет. И жители этих республик имеют право участвовать в политическом процессе у себя в стране. И пусть участвуют и налаживают нормальную жизнь. Россия же не обязана налаживать нормальную жизнь и обеспечивать благополучие жителей Киргизии. Это пусть они решают сами. Наше дело заботиться о благополучии РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец сказал, что экономика России очень хорошо справляется с отсутствием части трудовых мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес призвали не жадничать и не зарабатывать на мигрантах