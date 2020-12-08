Казань, , 15:14 — REGNUM В рамках онлайн-сервиса аренды спецтехники «Спецшеринг» КамАЗ впервые в РФ запустил услугу аренды самосвалов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На данный момент шеринг самосвалов есть в Казани и других городах Татарии. Уже в начале следующего года планируется запуск услуги в Москве, далее география шеринга КамАЗа будет расширена. Он появится в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Сервис будет работать по стандартной схеме шеринга. Клиент будет получать в пользование готовую к работе технику. Её нужно будет лишь заправить. Кроме того, доступна к заказу услуга аренды машины с водителем.

Автопарк доступной для аренды спецтехники включает в себя самосвалы КАМАЗ-65 801 грузоподъемностью 32 тонны.

«Шеринг грузовых автомобилей — это альтернатива лизингу или классической аренде», — сообщил основатель сервиса «Спецшеринг» Роберт Зайниев.

Напомним, по итогам января — ноября нынешнего года КамАЗ выпустил 32,88 тыс. машин. Это на 4,8% больше уровня продаж аналогичного периода прошлого года.

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