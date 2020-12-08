Москва, , 15:00 — REGNUM Экономика России очень хорошо справляется с отсутствием части трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Какое-то количество трудовых мигрантов действительно покинуло Россию летом из-за того, что строительные проекты были закрыты, — сказал экономист. — Но сейчас стройки работают и никто не сдерживает деятельность этих проектов. И они как работали, так и работают. Иными словами я не вижу никаких отрицательных последствий для экономики от того, что сегодня мигрантов меньше, чем было год назад. Действительно издержки застройщиков растут, им приходиться тратить больше денег на привлечение рабочей силы в условиях некоторого недостатка мигрантов».

Однако, как подчеркнул Зубец, особого недостатка мигрантов в России нет.

«Как были дворники киргизские в наших дворах, так они и остались. А тот небольшой отток, который был летом, легко компенсировать за счет набора местных жителей, — сказал Зубец. — И безработных. Которых у нас очень много. Главное — не жадничать. Бизнес привык жадничать. Для него дешевые мигранты — это очень удобно. Но бизнес должен отказаться от идеологии иждивенчества и заработка на тех вещах, которые прямо противоречат интересам России. Надо платить налоги и не надо привлекать мигрантов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец рассказал, почему рынок труда России оказался открыт настежь для трудовых мигрантов из Киргизии.

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