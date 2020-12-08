Москва, , 14:48 — REGNUM Дешевая рабочая сила вредна для экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ просят упростить въезд в трудовых мигрантов.

«Нужно, чтобы в Россию въезжало как можно меньше дешевых мигрантов. Понятно, зачем это нужно крупному строительному бизнесу, который зачастую реализует проекты за счет государственного бюджета или бюджета крупных государственных монополий. И чем дешевле рабочая сила, тем больше заработают люди, которые эти проекты осуществляют. Это крупные проекты гражданского строительства. Но дешевая рабочая сила вредна для страны. Это яд, который убивает инвестиционную активность и фактически тормозит развитие экономики», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Зубец заявил, что чем меньше трудовых мигрантов прибывает в Россию, тем лучше для России.

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