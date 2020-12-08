Москва, , 14:51 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых автомобилей французской марки Renault на российском авторынке в ноябре 2020 года возглавила модель Renault Logan. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом месяце на авторынке России было реализовано 4211 автомобилей Logan. По данным АЕБ, пять моделей французской марки в ноябре вошли в топ-25 самых продаваемых в России автомобилей. Так, Logan занял в этом рейтинге седьмое место.

Следом за Logan идет внедорожник Renault Duster — 3453 проданных машин. В топ-25 Duster замыкает первую десятку рейтинга.

Renault Sandero оказался на третьей строчке рейтинга самых продаваемых моделей французской компании в России. За месяц обладателями этой модели стали 2218 человек.

Четвертое и пятое места занимают соответственно кроссовер Renault Kaptur (2035 шт.) и Renault Arkana (1878 ед.).

Напомним, Lada Granta возглавила топ-25 самых продаваемых на российском авторынке моделей автомобилей по итогам ноября 2020 года.

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