Сухум, 8 декабря 2020, 14:43 — REGNUM Правительство Абхазии издало постановление о запрете на территории республики деятельности по добыче криптовалют (майнинг). Текст документа 8 декабря опубликовала пресс-служба правительства страны.
В постановлении говорится, что запрет устанавливается до 1 июня 2021 года. Кроме того, с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года будет запрещен ввоз оборудования на территорию Абхазии для майнинга.
Контролировать исполнение постановления поручено госпредприятию «Черноморэнерго», министерству экономики республики, а также МВД и Службе госбезопасности Абхазии.
Стоит отметить, что в Абхазии с наступлением отопительного сезона возник дефицит электроэнергии. В стране начались веерные отключения электричества. В «Черноморэнерго» связали это с большим количество майнинговых «ферм» в республике.
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