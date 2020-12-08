Сухум, , 14:43 — REGNUM Правительство Абхазии издало постановление о запрете на территории республики деятельности по добыче криптовалют (майнинг). Текст документа 8 декабря опубликовала пресс-служба правительства страны.

В постановлении говорится, что запрет устанавливается до 1 июня 2021 года. Кроме того, с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года будет запрещен ввоз оборудования на территорию Абхазии для майнинга.

Контролировать исполнение постановления поручено госпредприятию «Черноморэнерго», министерству экономики республики, а также МВД и Службе госбезопасности Абхазии.

Стоит отметить, что в Абхазии с наступлением отопительного сезона возник дефицит электроэнергии. В стране начались веерные отключения электричества. В «Черноморэнерго» связали это с большим количество майнинговых «ферм» в республике.

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