Москва, , 14:35 — REGNUM Чем меньше трудовых мигрантов прибывает в Россию, тем лучше для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что Торгово-промышленная палата России обратилась к главе российского правительства Михаилу Мишустину просьбой упростить въезд в Россию трудовых мигрантов.

«Въезд в Россию трудовых мигрантов надо не упрощать, а усложнять, — сказал Зубец. — Чем меньше мигрантов едет в Россию, тем лучше для России. Чем дешевле рабочая сила в нашей стране, тем хуже для экономики. Заставить инвесторов вкладывать деньги в развитие промышленности, закупать новое оборудование можно только одним способом — если растет стоимость рабочей силы. Как это было в Европе на протяжении всего XX века. Они инвестировали не потому, что им хотелось тратить деньги, а просто потому, что работы много, а людей мало».

Как подчеркнул Зубец, надо поддерживать ситуацию, когда работы больше, чем людей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ТПП поступает большое число обращений от представителей бизнеса с просьбой посодействовать въезду в РФ трудовых мигрантов в нынешних условиях пандемии.

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