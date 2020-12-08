Киев, , 14:11 — REGNUM За десять месяцев 2020 года население Украины оплатило за коммунальные услуги (без учета газоснабжения и электроэнергии) 28,6 млрд грн, что что составляет 101,6% от начисленной суммы.

Соответствующие данные опубликовало 8 декабря украинское министерство региональной политики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что за аналогичный период прошлого года граждане Украины уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг.

Однако в министерстве отдельно подчеркнули, что такие положительные цифры не означают, что абсолютно все украинцы исправно платят за потребленные услуги. В ведомстве подчеркивают — речь идет о том, что часть людей погашают свои старые долги.

«К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что составляет 112, 2%. То есть, за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем», — сказала заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Ведомство подчеркивает, что в сумму 28,6 млрд гривен входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Согласно официальным данным, на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что самая критическая ситуация на Украине складывается с долгами за газ. По данным государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на октябрь 2020 года (последние доступные на сегодня данные) превысил 21,1 млрд грн.