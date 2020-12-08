Самара, , 15:04 — REGNUM Проверки на предприятиях, которые могут выступать потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха в Самарской области, намерено провести управление Росприроднадзора по региону. Об этом 8 сентября сообщил исполняющий обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин на встрече с главой области Дмитрием Азаровым, передает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на встрече обсуждалась реализация в области национального проекта «Экология» и вопросы экологии в крупнейших промышленных центрах региона.

Кручинин подчеркнул, что Самарская область является промышленно развитым регионом, поэтому на ее территории работают предприятия с достаточно большой нагрузкой на экологию. При этом, предостережения, которые сейчас направляются на крупные предприятия, являются, так называемым, последним предупреждением, отметил он.

Кручинин также отметил, что управление Росприроднадзора намерено провести проверки промышленных предприятий Самары и Тольятти по согласованию с природоохранной прокуратурой. При этом, в случае необходимости, будут проведены выездные рейды, добавил он.

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