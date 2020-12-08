Москва, , 13:52 — REGNUM Доходы у подавляющего большинства жителей России не растут, а цены на продукты питания повышаются. Но хочется надеется, что приготовление сала оливье денег хватит всем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Официальные темпы роста потребительских цен в РФ достигли 4,4% по итогам ноября. С высокой вероятностью в ближайшее время официальная инфляция превысит 5%.

Главный фактор роста цен — это девальвация рубля. Российский рубль и турецкая лира — худшие валюты развивающихся рынков в 2020 году. Лишний раз стоит сказать, что личная инфляция у каждого своя.

Наверно, мало кто из жителей России предпочитает оливье за исключением новогодних праздников. В России инфляция — это больше налог на богатых, чем на бедных. Наиболее обеспеченные слои предпочитают дорогие импортные товары и поездки за границу.

Ограничения, вызванные COVID-19, являются временными. А Банк России сторонник политики слабого рубля. Это выгодно, прежде всего, бюджету. Хотя, конечно, лобби экспортеров также стоит учитывать.

Девальвация рубля в 2020 году неплохо поддержала Газпром и нефтяные компании, особенно «Сургутнефтегаз» с денежной подушкой в $50 млрд, частично компенсировав им падение цен на нефть и газ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России 355,6 рубля, что на 7% дороже, чем в 2019 году.