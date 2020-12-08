Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ, входит в группу АО «Газпромбанк») на своей площадке в Колпино Ленинградской области начинает производство медицинского кислорода. Как сообщили в пресс-службе компании, соответствующая лицензия от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации уже получена, и ОМЗ прошла процедуру внесения записи о включении фармацевтической субстанции (кислорода жидкого медицинского) в государственный реестр лекарственных средств. Первые партии препарата — более 20 тонн — уже поступили в ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн Санкт-Петербурга». Всего на этой площадке компания может производить до 3 000 тонн медицинского кислорода в месяц.

Всего пять площадок в структуре ПАО ОМЗ будут заняты производством медицинского кислорода для нужд системы здравоохранения России. С 2012 года компания уже поставляет этот препарат в регионы Урала и Приволжского федерального округа, еще три предприятия (в Туле, Таганроге и Томске) недавно получили соответствующие лицензии и проходят процедуру регистрации препарата в Министерстве здравоохранения.

ПАО ОМЗ производит медицинский кислород и технические газы на мощностях входящего в группу предприятия «Криогенмаш». Это разработчик и поставщик оборудования для получения технических газов для различных отраслей промышленности, оборудования для хранения и транспортировки сжиженных газов. Предприятие, созданное в 1949 году и прошедшее масштабное обновление пять лет назад, занимает порядка 70% рынка технических газов в России. Публичное акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора») — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является АО «Газпромбанк».

"Повышенный спрос на медицинский кислород в регионах сохраняется. Мы готовы помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией не только на Урале и Северо-Западе, но и в Центральном регионе, на Юге и в Сибири, как только Минздрав закончит регистрацию препарата на всех наших площадках, — заявил генеральный директор ПАО ОМЗ Евгений Кислицын. — Суммарно пять наших производств могут поставлять до 9 000 тонн медицинского кислорода в месяц. Собственные средства транспортировки газа позволяют нам с каждой площадки закрывать потребности медицинских учреждений и предприятий сразу нескольких соседних регионов, как это работает сейчас в Свердловской области».