Москва, , 13:41 — REGNUM Продовольственная инфляция традиционно опережает показатели, вычисляемые по широкой потребительской корзине. С учетом того, что инфляция в России, по официальным данным, несколько ускорилась и может по итогам года превысить 4%, рост «индекса оливье» на 7% вполне укладывается в общую тенденцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Пётр Бубнов.

«Инфляция ускоряется по целому ряду причин, в частности, действует такой фактор, как инфляция второго рода — падение потребительского спроса и скорости товарооборота ведет к увеличению доли логистических издержек в цене товара.

Впрочем, в любом случае стоит понимать, что «индекс оливье», «индекс борща» и ряд других подобных инструментов являются не научными инструментами, а пиаровскими.

Их показательность ввиду узости группы используемых для оценки товаров очень невысока, зато организации, подсчитывающие такие индексы, получают большой медийный эффект», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России салат оливье для семьи из четырех человек обойдется в 355 руб. 60 коп. Это на 7% дороже, чем в 2019 году.

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