Москва, 8 декабря 2020, 13:41 — REGNUM Продовольственная инфляция традиционно опережает показатели, вычисляемые по широкой потребительской корзине. С учетом того, что инфляция в России, по официальным данным, несколько ускорилась и может по итогам года превысить 4%, рост «индекса оливье» на 7% вполне укладывается в общую тенденцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Пётр Бубнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России салат оливье для семьи из четырех человек обойдется в 355 руб. 60 коп. Это на 7% дороже, чем в 2019 году.
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