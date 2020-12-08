Москва, , 13:33 — REGNUM По итогам октября 2020 года рейтинг российских городов-миллионников с самыми большими продажами новых легковых машин возглавила Москва. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего в российской столице за прошлый месяц было реализовано 156 110 новых легковых автомобилей.

В Санкт-Петербурге продажи машин на авторынке составили 67 579 экземпляров. На третьем месте по числу проданных автомобилей находится Казань. Здесь в октябре нынешнего года было куплено 17 946 новых легковушек.

Пятёрку рейтинга замыкают Екатеринбург (17 467 ед.) и Самара (13 895 ед.).

Напомним, больше всего легковых машин на вторичном авторынке с января по октябрь 2020 года было продано в Московской области — 215 273 единицы. Это на 3,8% меньше, чем год назад.

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