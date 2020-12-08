Саранск, , 13:16 — REGNUM Мордовия получит 1,001 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

ИА REGNUM, согласно распоряжению премьер-министра, дополнительно регионам России на сбалансированность бюджетов выделяется 10 млрд рублей. С учетом этой дотации общая сумма дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей.