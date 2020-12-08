Киев, , 13:15 — REGNUM Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2020 года составила 182,5 долларов за тысячу кубометров, сообщило 8 декабря министерство экономики страны.

Согласно источнику, цена на топливо в ноябре оказалась на 6,5% больше, чем в октябре нынешнего года. В свою очередь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никаких комментариев относительно актуальной стоимости газа министерство не делает.

Напомним, что газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» продавала газ населению в ноябре и продает в декабре по цене 6330 грн (около $220) за 1 тыс. кубометров газа. Это цена без стоимости доставки и распределения топлива.

Также отметим, что с 1 августа на Украине работает рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.