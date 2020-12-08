Саратов, , 13:20 — REGNUM В Саратовской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2020 года составила 9 728 рублей, что на 116 рублей, или на 1,2% меньше, чем за II квартал текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минтруда и социальной защиты.

По сравнению с III кварталом 2019 года величина прожиточного минимума увеличилась на 4,2% или на 389 рублей.

Для детей величина прожиточного минимума в Саратовской области установлена в размере 10 051 рубль, для пенсионеров — 8 025 рублей, для трудоспособного населения — 10 502 рубля.

ИА REGNUM напоминает, ежеквартально прожиточный минимум определяется и применяется при назначении различных социальных выплат. В Башкирии величина прожиточного минимума в третьем квартале 2020 года в расчете на душу населения составила 9908 рублей.

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