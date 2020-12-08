Пекин, , 13:14 — REGNUM По итогам ноября 2020 года официальные дилеры автопроизводителя Haval смогли реализовать более 8,5 тыс. внедорожников DaGou (переводится как «Большая собака») — на 22% больше, чем месяцем ранее. Об этом 8 декабря сообщается на сайте NJcar.ru.

Такой результат позволил кроссоверу обойти своего главного конкурента — Kia Sportage, который был продан в количестве 8,2 тыс. экземпляров.

Модель DaGou появилась на авторынке недавно — два месяца назад. Этот автомобиль выделяется оригинальным внешним видом. Автопроизводители снабдили модель угловатым кузовом, крупной решёткой радиатора, а также фарами круглой формы и защитным обвесом с расширителями арок колёс.

Внутри авто имеет оригинальную виртуальную приборную панель, мультимедийку с увеличенным тачскрином, большие дефлекторы обдува и шайбу коробки передач.

В движение DaGou приводит 169-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 л. Кроме того, в продаже имеется версия с наддувным движком объёмом два литра и производительностью 196 л. с.

Напомним, в ноябре 2020 года компания Haval объявила о старте строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области предприятия по производству моторов.

Читайте также: В России подорожал внедорожник Haval H5