Москва, , 13:08 — REGNUM Укрепление рубля против доллара США продолжается шестой день кряду, против евро победная серия длится третий день подряд. 8 декабря после полудня рубль укрепляется на 0,6%, добравшись до отметок в 73,20 руб. и 88,65 руб. соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Топливом для продолжения тенденции выступает признание скептиков нацвалюты, вынужденные закрывать убыточные позиции на фоне продолжения притока капиталов на рынки развивающихся стран в условиях сохранения глобального оптимизма, вызванного успехами в разработке вакцин против COVID-19.

Технически в декабре курс доллара может опуститься до 72−73 руб., курс евро — до 88−89 руб. Несмотря на локальный перегрев, который допускает возможную паузу в нисходящей динамики обозначенные ориентиры выглядят вполне достижимыми.

Во вторник котировки марки Brent удерживаются на отметках немногим ниже $49, что не исключает повторной попытки достичь психологически значимый рубеж в $50 в ближайшие дни. Сильный спрос в Азии нейтрализует давление продавцов.

На предыдущей неделе ОПЕК+ решил отказаться от запланированного повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки и вместо этого ограничиться повышением на 500 тыс. барр./сутки с января с ежемесячным пересмотром его темпов, что нивелировало один из рисков для рубля.

Цены на нефть марки Brent, скорее всего, теперь закрепились в коридоре $44−50 с возможным переносом верхней границы выше. Сейчас баррель нефти оценивается свыше 3600 рублей, в то время как в бюджете заложены 2800 руб., что указывает на недооценку нацвалюты.

Благоприятная внешняя конъюнктура и отошедшие на второй план санкционные риски способствуют тому, что участники рынка стремятся вернуть рубль к его фундаментально более справедливым значениям. Агентство Bloomberg сообщило, что еще до конца года демократы и республиканцы согласовать, а уходящий со своего поста Дональд Трамп готов подписать новый пакет стимулов в размере $908 млрд.

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации и прошедших выборов шансы на его принятие намного выше, чем в предыдущие месяцы. К этому будет подталкивать и не однозначный отчет по американскому рынку труда, вышедший в пятницу.

Остается поддержка в виде ожиданий одобрения регулятором США использования вакцин против COVID-19 от Moderna и Pfizer/BionTech (рассмотрение может состояться сегодня), а также заседание ФРС 15−16 декабря.

Вышеупомянутые события могут стать триггером для фиксации прибыли, но до их реализации у рынка есть «индульгенция» как минимум на сохранение на достигнутых уровнях, что не помешает дальнейшему укреплению нацвалюты. Дополнительный риск в себе заключают переговоры по поводу условий Brexit — 9 декабря истекает дедлайн, но остаются неурегулированными многие вопросы.

С другой стороны, окончательная точка в этом вопросе может быть не поставлена вплоть до 31 декабря. Сегодня утром в Японии приняли новый пакет стимулирования экономики объемом в $700 млрд. 10 декабря состоится заседание ЕЦБ, где, как ожидается, будет расширена программа монетарной поддержки экономики.

Все это способствует «приглушенной» реакции рынков на негатив и отсутствие явного желания скорректировать сильный подъем в ноябре-декабре. На текущей неделе с высокой вероятностью сохранится статус-кво, что отсрочит момент выхода рубля с траектории на укрепление», — считает эксперт.

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