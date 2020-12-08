Чебоксары, , 13:06 — REGNUM В Чувашии на 1 декабря 2020 года республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 61 944,4 млн рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 22,1%, в том числе по собственным доходам — в объеме 28 015,5 млн рублей, с ростом на 1,5%. Такие данные приводит минфин Чувашии.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Налоговые доходы поступили объеме 26 962,7 млн рублей, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2019 года. Положительная динамика поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц (рост на 3,2%), по акцизам по подакцизным товарам (на 2,5%).

Неналоговые доходы составили 1052,9 млн рублей, что на 2,4% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Расходы республиканского бюджета на 1 декабря 2020 года составили 56 028,2 млн рублей, с ростом на 28,8%, в том числе расходы на социально-культурную сферу — 41 529,3 млн рублей, с ростом на 27,7%. На образование направлено 14 809,2 млн рублей, на социальную политику — 16 967,4 млн рублей, на здравоохранение — 7292,5 млн рублей.

По словам главы минфина Михаила Ноздрякова, общий объем расходов бюджета на антикризисные меры и на мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса, составил 7,3 млрд рублей, из которых 5,6 млрд рублей — средства федерального бюджета.При этом более 2 млрд рублей — это стимулирующие выплаты медицинским работникам и работникам организаций соцобслуживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распространение новой коронавирусной инфекции неизбежно оказало влияние на динамику экономического развития. Индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев 2020 года составил 99,6, индекс обрабатывающих производств — 98,4%. Оборот розничной торговли сократился на 7,2%, а объем платных услуг населению — на 11,5%.

Положительная динамика — по виду деятельности «строительство» (рост 3,7% относительно аналогичного периода 2019 года), в сельском хозяйстве, где в целом за 2020 год ожидается прирост производства продукции не менее чем на 1,3%. Между тем отметилось снижение заделов жилищного строительства многоквартирного жилья.

Читайте также: В Чувашии отчитались о доходах и расходах бюджета