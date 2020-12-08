Москва, , 13:11 — REGNUM Уровень госдолга и финансовые запасы служат факторами, которые обеспечивают России макроэкономическую стабильность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 декабря журналистам.

Нынешний уровень долга и сами запасы, отметил Песков, входят в число факторов, обеспечивающих макроэкономическую стабильность. По его словам, российские власти рассчитывают, что в 2021 году в стране не случится такого же падения экономики, как в 2020-м.

Россия, отметил Песков, безусловно, не сможет совсем освободиться от негативного влияния мирового кризиса. Вместе с тем усилия властей позволили пройти период пандемии с наименьшим негативным эффектом по сравнению со многими другими странами.

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