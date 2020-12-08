Москва, , 12:59 — REGNUM Цена нефти Brent на прошлой неделе вплотную приблизилась к $50 за баррель на фоне достижения соглашения между участниками ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Участники сделки договорились об увеличении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки и ежемесячный формат встреч. Однако данное решение не вызвало распродаж.

Вероятно, рынках хватило того факта, что ОПЕК+ подтвердила работоспособности и способность оперативно реагировать на ситуацию на рынках.

В свою очередь, тренд роста добычи нефти усиливается. Это подтверждается буровой активностью в США, которая в последнее время растет. А соответственно усилия ОПЕК+ со временем будут нивелироваться, что в последствии может отразится на ценах.

На этой неделе выйдет прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, который наглядно покажет какой сейчас баланс спроса и предложения на рынке.

Также на этой неделе будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Эксперты ожидают снижение запасов. Если статистика подтвердится, рост нефти локально может усилиться.

Сегодня, 8 декабря, нефть Brent подрастает, котировка по-прежнему находится в районе $49−50 за баррель, что повышает шанс роста выше локального максимума — $49,92 за баррель. На этой неделе не исключена попытка обновления обозначенного экстремума», — пояснил эксперт.

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