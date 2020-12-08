Москва, , 12:54 — REGNUM По итогам ноября 2020 года больше всего новых китайских автомобилей в РФ продали дилеры компании Geely. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый месяц российские автолюбители приобрели 2015 автомобилей Geely, что на 126% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место среди самых популярных в России китайских машин занимают авто бренда Haval. За отчётный месяц на авторынке РФ было куплено 1476 таких машин. Здесь рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 10,3%. На третьем месте марка Chery с результатом 1600 проданных автомобилей, что на 164% больше, чем в прошлом году.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Changan (871 ед.; +84%) и FAW (288 ед.; +64%).

Ранее дилеры компании Geely в России подняли стоимость трех моделей на 10—25 тыс. рублей, что составляет 0,6−2,3% от предыдущей стоимости.

Читайте также: Кроссовер Geely Tugella получит в России комплектацию Luxury